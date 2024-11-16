Економіка

Reuters: Експорт російського газу через Україну в Європу залишається стабільним, незважаючи на припинення поставок в Австрію
16 Листопада 2024 12:11
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газ
Оренбурзький газопереробний завод ВАТ «Газпром» в Оренбурзькій області, Росія, 1 вересня 2023 року / Фото Reuters

Россійський «Газпром» заявив, що в суботу відправить до Європи через Україну 42,4 млн куб. м газу, що відповідає обсягу п’ятниці, незважаючи на очікування скорочення поставок газу до Австрії через контрактну суперечку. Про це повідомляє Reuters.

«Интерфакс» із посиланням на дані європейських операторів газопроводів повідомило, що експорт газу з Росії через Україну стабільний, і австрійська компанія OMV не належить до числа одержувачів газу.

У повідомленні йдеться, що на частку OMV зазвичай припадає близько 40% поставок російського газу через Україну, або близько 17 млн куб. м на день.

У п’ятницю Росія повідомила Австрії, що призупинить постачання газу через Україну з 08:00 за Києвом у суботу, що означало кінець останніх газових потоків Москви в Європу.

Чинна п’ятирічна угода Росії з Україною закінчується наприкінці цього року, і Київ неодноразово заявляв, що не бажає продовжувати її на тлі триваючого військового конфлікту.

Призупинення Москвою поставок газу для Австрії, основного одержувача газу через Україну, означає, що Росія тепер постачатиме значні обсяги газу тільки в Угорщину і Словаччину, причому в Угорщину – трубопроводом, який проходить в основному через Туреччину.


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