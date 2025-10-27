Reuters: Чи може Дональд Трамп обійняти посаду президента США втретє?

Президент США Дональд Трамп не відкинув припущення, що він може балотуватися на третій термін, і заявив, що не розглядав питання, чи буде звертатися до суду, щоб оскаржити двотермінове обмеження для президентів, встановлене Конституцією США.

Юридичні перешкоди, з якими може зіткнутися Трамп, проаналізували в Reuters.

Що говорить Конституція США

22-га поправка частково зазначає: “Жодна особа не може бути обрана на посаду президента понад два рази”.

Поправку було ратифіковано у 1951 році після того, як президент Франклін Д. Рузвельт порушив самовстановлене обмеження у два терміни, якого дотримувалися всі президенти починаючи з Джорджа Вашингтона, першого президента країни.

Демократ Рузвельт, який керував державою під час Великої депресії та Другої світової війни, обіймав посаду впродовж третього терміну, та помер через кілька місяців після початку четвертого, у 1945 році.

Вейн Унгер, професор права Університету Квінніпіак, заявив, що Конституція чітко обмежує президентів двома чотирирічними термінами. За його словами, хоча це питання ще не розглядалося в суді, будь-яка спроба Трампа оскаржити це, ймовірно, буде безуспішною.

“Я передбачаю, що Верховний суд скаже: ні, усе ясно — два терміни по чотири роки кожен. Дональде Трампе, ви не можете балотуватися втретє”, — сказав Унгер, який викладає конституційне право.

Чи можуть союзники Трампа змінити Конституцію

Так, але це вкрай малоймовірно в умовах гострої політичної поляризації між демократами та Республіканською партією Трампа.

Будь-яка поправка до Конституції потребує підтримки двох третин у Палаті представників і Сенаті або скликання конвенту двома третинами штатів, а потім ратифікації 38 із 50 законодавчих зборів штатів.

Республіканці мають мінімальну більшість у Палаті представників — 219 проти 213 — і більшість 53 проти 47 у Сенаті. Вони також контролюють 28 законодавчих зборів штатів.

Андрі Оглз, республіканець із Теннессі та відомий прихильник Трампа, у січні запропонував змінити 22-гу поправку, щоб дозволити особам обіймати президентську посаду тричі, якщо терміни непослідовні.

Оскільки президентські терміни Трампа почалися у 2017 та 2025 роках і не були послідовними, ухвалення такої поправки дозволило б йому обіймати посаду втретє, починаючи з 2029 року.

Чи може Трамп балотуватися на посаду віцепрезидента

У понеділок Трамп відкинув ідею, що міг би балотуватися на посаду віцепрезидента, а потім стати президентом після відставки глави держави.

“Мені було б дозволено це зробити”, — сказав Трамп у розмові з журналістами на борту літака Air Force One під час перельоту з Малайзії до Токіо.

Але він додав: “Я думаю, людям це не сподобається. Це занадто хитро”.

Однак Трамп не може балотуватися на віцепрезидента, оскільки він не має права знову стати президентом. 12-та поправка до Конституції США говорить: “Жодна особа, яка конституційно не має права обіймати посаду президента, не може бути обрана на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів”.