Ракетний удар по Миколаєву: одна людина загинула, 23 поранені

Російська армія близько першої години ночі випустила чотири ракети по місту Миколаїв.

Як повідомив мер міста Олександр Сенкевич, одна ракета потрапила до багатоповерхівки, інша – до приватного будинку.

За даними голови Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма, внаслідок завданого росіянами ракетного удару поранено п’ятьох людей, двоє з них – важко.

У місцевих пабликах пишуть, що повітряна тривога під час атаки не оголошувалась.

Пізніше прес-аташе оперативного командування “Південь” ЗСУ Наталія Гуменюк сказала в телеефірі, що нічного удару по Миколаєву росіяни завдали з акваторії Чорного моря ракетами “Калібр”.

За її словами, кількість виявлених поранених зросла до 23. Одна людина загинула.

Спочатку українські джерела припускали, що це були ракети із зенітного комплексу С-300, якими росіяни обстрілюють наземні цілі.

Влада Миколаєва та області оголосила, що одна ракета потрапила в історичну будівлю. Куди потрапили решта двох ракет, не повідомляється.