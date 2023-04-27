Ракетний удар по Миколаєву: одна людина загинула, 23 поранені

Російська армія близько першої години ночі випустила чотири ракети по місту Миколаїв.
Як повідомив мер міста Олександр Сенкевич, одна ракета потрапила до багатоповерхівки, інша – до приватного будинку.
За даними голови Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма, внаслідок завданого росіянами ракетного удару поранено п’ятьох людей, двоє з них – важко.
У місцевих пабликах пишуть, що повітряна тривога під час атаки не оголошувалась.
Пізніше прес-аташе оперативного командування “Південь” ЗСУ Наталія Гуменюк сказала в телеефірі, що нічного удару по Миколаєву росіяни завдали з акваторії Чорного моря ракетами “Калібр”.
За її словами, кількість виявлених поранених зросла до 23. Одна людина загинула.
Спочатку українські джерела припускали, що це були ракети із зенітного комплексу С-300, якими росіяни обстрілюють наземні цілі.
Влада Миколаєва та області оголосила, що одна ракета потрапила в історичну будівлю. Куди потрапили решта двох ракет, не повідомляється.