Кримінал

Ракетний удар по Миколаєву: одна людина загинула, 23 поранені

27 Квітня 2023 07:03
33
читать на русском →

Російська армія близько першої години ночі випустила чотири ракети по місту Миколаїв.

Як повідомив мер міста Олександр Сенкевич, одна ракета потрапила до багатоповерхівки, інша – до приватного будинку.

За даними голови Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма, внаслідок завданого росіянами ракетного удару поранено п’ятьох людей, двоє з них – важко.

У місцевих пабликах пишуть, що повітряна тривога під час атаки не оголошувалась.

Пізніше прес-аташе оперативного командування “Південь” ЗСУ Наталія Гуменюк сказала в телеефірі, що нічного удару по Миколаєву росіяни завдали з акваторії Чорного моря ракетами “Калібр”.

За її словами, кількість виявлених поранених зросла до 23. Одна людина загинула.

Спочатку українські джерела припускали, що це були ракети із зенітного комплексу С-300, якими росіяни обстрілюють наземні цілі.

Влада Миколаєва та області оголосила, що одна ракета потрапила в історичну будівлю. Куди потрапили решта двох ракет, не повідомляється.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Квітня 2023 07:03
33

Ракетний удар по Миколаєву: одна людина загинула, 23 поранені
27 Квітня 2023 08:07
0

За добу Сили оборони знищили три системи РСЗВ та “закобзонили” півтисячі росіян
27 Квітня 2023 07:50
15

Україна в “хорошій позиції” для контрнаступу – Каволі
27 Квітня 2023 07:14
30

Росіяни повільно просуваються в Бахмуті – ISW
27 Квітня 2023 06:49
23

Ранкове зведення Генштаба ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
усі думки