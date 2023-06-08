Кримінал

Ракета С-300 влучила у підприємство в Малинівці – Синєгубов

8 Червня 2023 08:39
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хова

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. Без постраждалих.

Крім того, у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі.

У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа.


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