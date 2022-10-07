Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні

Верховна Рада ухвалила за основу проект Державного бюджету України на 2023 рік. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль..

“Дякую народним депутатам за дієвість, оперативність та державницьку позицію. У час великої війни з російським агресором усі гілки української влади працюють злагоджено та скоординовано”, – зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що пріоритетом №1 є армія.

“45% видатків йтиме на безпеку та оборону (це майже 18% національного ВВП). “Україна фінансує та фінансуватиме ЗСУ самостійно за рахунок власних внутрішніх ресурсів”, – заявив голова Уряду.

Решта основних показників держбюджету 2023 року є такими:

▪️ 1,1 трлн грн доходів та 2,3 трлн грн видатків загального фонду;

▪️ покриття дефіциту за рахунок макрофінансової допомоги міжнародних партнерів та продажу військових облігацій;

▪️ 16% на соціальні програми підтримки українців, у тому числі на виплати пенсій та адаптацію ветеранів;

▪️ 7% — на медицину, 6,2% — на освіту;

▪️ допомога громадам деокупованих територій: 24 млрд грн додаткової дотації на компенсацію втрат, щонайменше 19,4 млрд грн — у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії;

▪️ продовження дії програм підтримки бізнесу: кредити «5-7-9%» та гранти.

“Реалізація держбюджету під час війни — це рух з багатьма невідомими. За форс-мажорних обставин головний фінансовий документ країни коригуватиметься, але залишиться незмінним у своїх пріоритетах.

Важливо, аби проект держбюджету-2023 був швидко ухвалений. Розраховую на конструктивну співпрацю з депутатським корпусом заради нашої майбутньої перемоги!” – написав він.