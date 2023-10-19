Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік

Верховна Рада сьогодні, 19 жовтня, у першому читанні ухвалили бюджет країни на 2024 рік. “Проти” законопроєкту виступили кілька представників від двох парламентських фракцій.
Документ підтримали 285 парламентарів від різних фракцій і груп. “Проти” законопроєкту проголосував один представник “Слуги Народу” та двоє від “Європейської Солідарності”. Утримувалися їхні ж депутати, а також інші парламентарі від “Батьківщини” й “Голосу”.
Тепер Кабінет міністрів повинен опрацювати всі правки та рекомендації від депутатів, і лиш потім передати на розгляд Ради доопрацьований документ. Бюджет буде схвалений після голосування у другому читанні та в цілому.
Основні показники, які ухвалили депутати в першому читанні під час голосування за проєкт бюджету на 2024 рік:
- доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн;
- видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн;
- граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.
Напередодні профільний комітет підтримав певні зміни в бюджеті. Так, уряду передадуть зокрема наступні правки:
- збільшити на 9,9 млрд грн доходи у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);
- зменшити на 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади;
- збільшити на 574 млн грн видатки на протезування для військових;
- збільшити на 384 млн грн видатки на освітню субвенцію;
- збільшити на 62 млн грн видатки на Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;
- скоротити на 409 млн грн видатки на Бюро економічної безпеки;
- збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров’я.