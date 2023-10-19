Політика

Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік

19 Жовтня 2023 12:50
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рада, бюджет

Верховна Рада сьогодні, 19 жовтня, у першому читанні ухвалили бюджет країни на 2024 рік. “Проти” законопроєкту виступили кілька представників від двох парламентських фракцій.

Документ підтримали 285 парламентарів від різних фракцій і груп. “Проти” законопроєкту проголосував один представник “Слуги Народу” та двоє від “Європейської Солідарності”. Утримувалися їхні ж депутати, а також інші парламентарі від “Батьківщини” й “Голосу”.

Тепер Кабінет міністрів повинен опрацювати всі правки та рекомендації від депутатів, і лиш потім передати на розгляд Ради доопрацьований документ. Бюджет буде схвалений після голосування у другому читанні та в цілому.

Основні показники, які ухвалили депутати в першому читанні під час голосування за проєкт бюджету на 2024 рік:

  • доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн;
  • видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн;
  • граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.

Напередодні профільний комітет підтримав певні зміни в бюджеті. Так, уряду передадуть зокрема наступні правки:

  • збільшити на 9,9 млрд грн доходи у разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків (№9656-д);
  • зменшити на 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти й закупівлі майна в різних органах влади;
  • збільшити на 574 млн грн видатки на протезування для військових;
  • збільшити на 384 млн грн видатки на освітню субвенцію;
  • збільшити на 62 млн грн видатки на Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;
  • скоротити на 409 млн грн видатки на Бюро економічної безпеки;
  • збільшити на 5 млн грн видатки на Національну службу здоров’я.

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