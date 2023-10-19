Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік

Верховна Рада сьогодні, 19 жовтня, у першому читанні ухвалили бюджет країни на 2024 рік. “Проти” законопроєкту виступили кілька представників від двох парламентських фракцій.

Документ підтримали 285 парламентарів від різних фракцій і груп. “Проти” законопроєкту проголосував один представник “Слуги Народу” та двоє від “Європейської Солідарності”. Утримувалися їхні ж депутати, а також інші парламентарі від “Батьківщини” й “Голосу”.

Тепер Кабінет міністрів повинен опрацювати всі правки та рекомендації від депутатів, і лиш потім передати на розгляд Ради доопрацьований документ. Бюджет буде схвалений після голосування у другому читанні та в цілому.

Основні показники, які ухвалили депутати в першому читанні під час голосування за проєкт бюджету на 2024 рік:

доходи — у сумі 1.746,3 млрд грн;

видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн;

граничний обсяг дефіциту — у сумі 1.593,6 млрд грн.

Напередодні профільний комітет підтримав певні зміни в бюджеті. Так, уряду передадуть зокрема наступні правки: