Економіка

Рада спростила імпорт радіозасобів і деталей для бронежилетів

20 Грудня 2023 15:16
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рада

Верховна Рада України 20 грудня звільнила від ПДВ ввезення пластин для бронежилетів, а також складових частин, необхідних для радіолокаційних комплексів і засобів радіоелектронної боротьби. Це спрощує їх імпорт.

Про рішення парламенту розповіли народні депутати Ірина Геращенко й Данило Гетманцев.

Ідеться про законопроєкти № 10341 та № 10342, які стосуються змін до Податкового і Митного кодексів відповідно — щодо ввезення в Україну з-за кордону окремих товарів оборонного призначення.

Ці проєкти закону подали 13 грудня 2023 року. Ініціатором був Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. 20 грудня за закони в цілому проголосували по 323 депутати.

Законопроєкт № 10341 передбачає звільнення на період воєнного часу від податку на додану вартість (ПДВ) радіолокаційних приладів, важливих для оборонних структур. Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міністерство оборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони. Ідеться не тільки про введені радіолокаційні прилади, але і про вироблені в Україні.

А документ № 10342 скасовує оподаткування ввізним митом полімерні листи, які використовуються для виробництва бронежилетів і захисних екранів, та фурнітуру до них.


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