Рада скасувала засідання до кінця тижня. Нардепи зібралися на фронт

Влада відмінила засідання Верховної Ради на цьому тижні, бо залучає “слуг народу” до підготовки звіту щодо фортифіцкацій для Сенату США.

Про це повідомили нардепи Ірина Геращенко (співголова фракція “ЄС”) та Ярослав Железняк (“Голос”).

“Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання, де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів. Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям”, – написала Геращенко.

Вона опублікувала інформацією, за її словами, з чату “слуг”: “в нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязку з чим зараз формуються групи”.

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію.

“Ну все… засідання на 6-8 березня Парламенту влада відмінила… зараз придумають якусь причину, але реально – немає голосів”, – написав нардеп.

Пізніше він повідомив, що “офіційна причина” скасування засідань: “термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США”.

Також, за його інформацією, представники ОПЗЖ, яких раніше випустили за кордон, не встигають повернутися вчасно цього тижня.