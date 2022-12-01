Рада прийняла за основу закон про нацменшини

Верховна Рада підтримала за основу закон №8224 про нацменшини. За рішення проголосували 274 депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроект “Про національні меншини (спільноти) в Україні” зареєстрували у Раді 24 листопада. Його ухвалення – одна з умов членства України в ЄС.

Згідно із законопроектом нацменшинам гарантується захист від примусової асиміляції.

Також забороняється пряма та непряма дискримінація осіб, які належать до нацменшин.

У разі обмеження прав меншин їхні представники можуть звернутися до суду чи іншим правовим способом домогтися захисту своїх прав.

Нацменшинам гарантуються права на самоідентифікацію, на мирні збори, використання мови нацменшини, у тому числі й у сфері освіти.

Нацменшина отримує можливість видавати ЗМІ своєю мовою, дублювати вивіски та передвиборчу агітацію, афіші, культурні заходи.

Також закон дозволяє нацменшинам не вказувати по батькові в паспорті, якщо такі є звичаї та традиції нацменшини.