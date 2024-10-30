Економіка

Рада підтримала поправку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам
30 Жовтня 2024 13:04
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бюджет, рада
Результати голосування за поправку / Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада підтримала поправку №155 до законопроєкту про державний бюджет на 2025 рік, яка передбачає скасування підвищення зарплат прокурорам.

Підтримали правку 242 парламентаря, повідомили нардеп Ярослав Железняк.

Раніше Бюджетний комітет ухвалив Бюджетні висновки до проєкту бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати поправку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

Правка передбачала, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищуються до 2102 гривні, як пропонували в уряді.


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