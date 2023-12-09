Кримінал

Рада кріміналізувала контрабанду

9 Грудня 2023 17:45
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закон, контрабанда

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів”.

Відповідне рішення ухвалено 248 голосами.

Докладніше — в інфографіці.


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