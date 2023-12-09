Рада кріміналізувала контрабанду

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів”.
Відповідне рішення ухвалено 248 голосами.
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❗️ Парламент України вніс зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів і підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів (№5420).— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 9, 2023
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