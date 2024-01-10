Питання звільнення Безуглої так і не змогли внести у порядок денний засідання парламенту через блокування трибуни

На засіданні Верховно ї Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Про це повідомили народні депутати представники опозиції Ярослав Железняк, Вікторія Сюмар, Олексій Гончаренко в соцмережах

За словами Железняка, з голосу намагалися поставити в порядок денний засідання парламенту постанову про звільнення Безуглої з посади заступника голови безпекового комітету нардепи: Кривошеєв (СН), Геращенко та Герасимов (“ЄС”), Разумков (позафракційний), Кабаченко (“Батьківщина”) та Устінова (“Голос”).

Водночас проти виступив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Після цього кілька нардепів прийшли в президію ВР та заблокували парламентську трибуну.

В підсумку спікер Ради Руслан Стефанчук закрив засідання.