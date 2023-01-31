Суспільство

Путіна просять розібратися з вошами і коростою у мобілізованих

31 Січня 2023 13:05
63
мобілізація

Дружини та матері мобілізованих мешканців Уссурійська Приморського краю РФ записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна зі скаргами на умови служби їхніх рідних. Вони розповіли про те, що у солдатів завелися воші та коростяні кліщі, а обмундирування стало непридатним. При цьому домогтися допомоги від губернатора Олега Кожем’яка автори звернення не змогли. Відео опублікував портал Newsbox24.tv.

У відеозаписі беруть участь 10 жінок, одна із них зачитала звернення до Путіна. У ньому йдеться про те, що родичок мобілізованих 394 та 143 полків на місцевому рівні “ніхто не чує”, а в телеграм-каналі губернатора блокують.

За словами мешканок, їхні родичі потрапили на передову в Україні на початку жовтня та перебувають там без заміни. У них також немає можливості дотримуватись особистої гігієни, чому у них завелися воші і почалася короста. Належна медична допомога не надається, через що загострилися хронічні захворювання. Також не надається “гуманітарна допомога”, обмундирування стало непридатним, а нове не доставляється.

Мешканці просять Путіна надати мобілізованим заміну на фронті, щоб вони могли приїхати у відпустку.

Newsbox24.tv зазначає, що родички мобілізованих регулярно одержують по 190 тисяч рублів довольства, але скаржаться, що більшу частину цих коштів вони витрачають на утримання своїх чоловіків на фронті, бо вони там фактично на самозабезпеченні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 12:42
64

Буданов: Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
31 Січня 2023 15:34
16

У першій хвилі допомоги від союзників Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків, – Кулеба
31 Січня 2023 12:16
41

Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде
31 Січня 2023 11:17
59

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
31 Січня 2023 10:53
89

“Укрзалізниця” призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки