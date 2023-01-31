Путіна просять розібратися з вошами і коростою у мобілізованих

Дружини та матері мобілізованих мешканців Уссурійська Приморського краю РФ записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна зі скаргами на умови служби їхніх рідних. Вони розповіли про те, що у солдатів завелися воші та коростяні кліщі, а обмундирування стало непридатним. При цьому домогтися допомоги від губернатора Олега Кожем’яка автори звернення не змогли. Відео опублікував портал Newsbox24.tv.

У відеозаписі беруть участь 10 жінок, одна із них зачитала звернення до Путіна. У ньому йдеться про те, що родичок мобілізованих 394 та 143 полків на місцевому рівні “ніхто не чує”, а в телеграм-каналі губернатора блокують.

За словами мешканок, їхні родичі потрапили на передову в Україні на початку жовтня та перебувають там без заміни. У них також немає можливості дотримуватись особистої гігієни, чому у них завелися воші і почалася короста. Належна медична допомога не надається, через що загострилися хронічні захворювання. Також не надається “гуманітарна допомога”, обмундирування стало непридатним, а нове не доставляється.

Мешканці просять Путіна надати мобілізованим заміну на фронті, щоб вони могли приїхати у відпустку.

Newsbox24.tv зазначає, що родички мобілізованих регулярно одержують по 190 тисяч рублів довольства, але скаржаться, що більшу частину цих коштів вони витрачають на утримання своїх чоловіків на фронті, бо вони там фактично на самозабезпеченні.