Політика

Путін заявив, що біля кордону з Фінляндією з’являться вогневі системи ураження

13 Березня 2024 13:28
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путін, фінляндія
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії заявив, що “не розуміє”, чому Фінляндія після багатьох десятиліть нейтралітету вирішила вступити до НАТО, та повідомив, що відтепер біля її кордону з’являться російські системи ураження.

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисельову. 

Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали “ідеальні відносини” без жодних претензій одне до одного, і він тому “не розуміє”, чому після початку повномасштабної війни РФ проти України вони взяли курс на вступ до НАТО.

“У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь “парасолькою”, – сказав Владімір Путін, додавши, що вважає це “безглуздим кроком” для інтересів Фінляндії.

“Але це їм вирішувати, вони так вирішили. У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться”, – додав він.  


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