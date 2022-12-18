Путін їде втягувати Білорусь у війну на суходолі – Наєв

Напередодні стало відомо, що Путін прибуде до Мінська з візитом. Це станеться 19 грудня. У ЗСУ розповіли, про що говоритимуть диктатори.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі йтиметься про більш широке залучення збройних сил Білорусі до війни проти України, зокрема на суходолі.

“Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом збройних сил РФ, в ході якої, як він особисто зазначив, розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував зустріч з керівництвом республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром.

На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі”, – заявив Наєв.