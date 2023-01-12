Путін визнав загибель російських робітників, яких відправили на окуповані території України

Російський президент Володимир Путін на урядовій нараді згадав будівельників, які працювали над “зведенням оборонних споруд”, і визнав, що серед них є втрати. Він назвав їхню діяльність “героїчною”.

На російських сайтах оголошень кілька місяців з’являються вакансії про набір робітників на будівництво укріплень та відновлення інфраструктури у прикордонних з Україною та окупованих регіонах.

Нещодавно повідомлялося про те, що внаслідок удару по селу Лантратівка в окупованій частині Луганської області могли загинути понад 80 осіб – переважно робітників-будівельників із Новосибірська, які приїхали в Україну на заробітки.

Під Лантратівкою, яка розташована за 20 кілометрів від російського кордону, робітники, що приїхали з Росії, рили окопи і встановлювали бетонні ДОТи (довготривалі оборонні точки).