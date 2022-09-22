Політика

Пушилін розповів, чому Медведчука обміняли на полонених

22 Вересня 2022 15:23
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Головний в угрупуванні “ДНР” Денис Пушилін підтвердив, що кум Путіна Віктор Медведчук опинився на волі разом з іншими військовослужбовцями після обміну полоненими між Росією та Україною. Пушилін зазначив, що було важливо допомогти Медведчуку, який раніше допоміг витягнути з українського полону та врятувати життя «понад тисячу хлопців».

«Лише на моїх очах у рамках Мінського процесу, поза ним за участю Віктора Медведчука було звільнено понад тисячу наших хлопців, які просто не вижили б з урахуванням умов, у яких вони утримувалися. Це, по суті, буцегарні гестапо», — сказав Пушилін.

«Процес відбувався у складних обставинах. Не про все я можу сказати публічно», – додав він.


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