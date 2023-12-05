Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною розблокували

Блокаду пункту пропуску “Ужгород − Вишнє-Нємецьке” кордоні зі Словаччиною призупинили, вантажівки через КПП рухаються у звичайному режимі.

Про це повідомляє”Європейська правда” з посиланням на пост заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача у Facebook

“Продовжуємо працювати із словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам”.

Він додав, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проводить “багато непублічної роботи та комунікації з партнерами”, щоб зберегти транспортний безвіз.