Пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей відновив свою роботу

Українці, які евакуйовуються з окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна), повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними Мінреінтеграції, в Сумській області поновив роботу гуманітарний коридор Колотилівка – Покровка.

«Від вчорашнього дня (5 серпня), пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу», – розповіли в міністерстві.

У відомстві нагадали, що охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.