Прикордонники взяли в полон трьох окупантів

В районі Новомихайлівки ворог здійснив черговий штурм наших позицій, які тримають прикордонники Волинського загону разом з десантниками.

“Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Ворожі тіла встелили українську землю”, – розповіли в ДПСУ.

Після того, як вщухли вибухи та автоматні черги, наших бійців на позиціях змінили їхні побратими. Згодом прикордонники помітили наближення до них трьох осіб, як з’ясувалося – російських військових. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон.

Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.