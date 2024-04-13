Кримінал

Прикордонники взяли в полон трьох окупантів

13 Квітня 2024 17:04
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дпсу, полонені
Полонені російські окупанти з 10-го танкового полку / Фото ДПСУ

В районі Новомихайлівки ворог здійснив черговий штурм наших позицій, які тримають прикордонники Волинського загону разом з десантниками.

“Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Росіяни під прикриттям щільного вогню з артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. Попри значну перевагу в живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прорвати оборону і знищили чимало російських окупантів. Ворожі тіла встелили українську землю”, – розповіли в ДПСУ.

Після того, як вщухли вибухи та автоматні черги, наших бійців на позиціях змінили їхні побратими. Згодом прикордонники помітили наближення до них трьох осіб, як з’ясувалося – російських військових. Їх одразу ж обеззброїли та взяли у полон.

Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.


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