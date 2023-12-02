Прикордонники попередили ухилянтів про коварну та небезпечну Тису

На Закарпатті випала велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу та дощу, що призвело до значного підвищення рівня води у річках, зокрема у Тисі, по ручищу якого проходить державний кордон з Румунією та Угорщиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Пропонуємо подивитися у відео, як виглядає річка зараз – стрімка, потужна течія, яка несе смертельні загрозу тим, хто спробує її подолати.

Саме такою є та «незначна» перешкода, яку пропонують подолати своїм клієнтам за допомогою дитячих надувних кругів, «пончиків» та «ватрушок» переправники осіб через кордон”, – попереджають в ДПСУ.

“Звертаємося до усіх охочих подолати повноводну Тису чи гірські вершини Карпат, не робити цього задля збереження свого життя та здоров’я. Обіцяні «добродіями» «перевірені» маршрути можуть стати останніми у житті”, – йдеться у повідомленні прикордонників.