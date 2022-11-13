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Прихід зими може змінити хід війни в Україні, – NYT

13 Листопада 2022 16:57
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війна, зима

Зима буде головним фактором у війні в Україні. Очікується, що обидві сторони призупинять операції. Але сильні снігопади та морозні температури можуть ускладнити перегрупування погано оснащеної російської армії.

Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена кажуть, що військові операції Росії в Україні залишатимуться в глухому куті протягом наступного року, оскільки нещодавні досягнення України зруйнували надії Москви захопити більше території в областях, які президент Володимир В. Путін намагався зобразити історично частиною Росії.

Хоча офіційні особи кажуть, що Москва, ймовірно, продовжить атакувати українські війська, бази, інфраструктуру та електромережі, очікується, що наступна зима призведе до уповільнення військового просування з обох сторін.

Під час серйозної невдачі у війні Кремль оголосив у п’ятницю, що його сили виведені зі стратегічного міста Херсона на півдні України та передислоковані через річку Дніпро. Американські офіційні особи вважають, що рішення Росії вийти з міста було частково засноване на занепокоєнні, що її солдати будуть заблоковані та відрізані від постачання з настанням зими.

Зимова пауза могла тривати до півроку. Дощ і м’який ґрунт наприкінці листопада сповільнять рух обох військових. Тоді, коли температура впаде і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще більш холодної погоди може ускладнити для погано оснащеної російської армії початок будь-якого нового наступу.


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