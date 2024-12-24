Протягом доби зафіксовано понад 250 бойових зіткнень: де наступає ворог

На фронті за добу зафіксовано 252 бойових зіткнення – найінтенсивніші бої тривали на Курщині – 46 атак та на Времівському напрямку – 35 штурмів.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки”, — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення з російськими військами в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 27 разів. Намагалося вклинитися в українську оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.

На Сіверському напрямку минулої доби українські захисники відбили 13 штурмів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти РФ атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 30 штурмових дій росіян в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти РФ намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.

На Времівському напрямку військо РФ здійснило 35 штурмів українських позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили два штурми росіян у районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку військо РФ чотири рази без успіху намагалося вибити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.

Тричі, без успіху, війська РФ намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Минулої доби українські оборонці відбили 46 штурмів, військо РФ завдало по позиціях українських воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 — із реактивних систем залпового вогню.