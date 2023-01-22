Просування ЗСУ на сході “дуже ускладнилося” після того, як росіяни підтягли резерви

На сході країни збройні сили контролюють поточні позиції, але «просуватися вперед дуже важко», оскільки росіяни підтягнули значні резерви.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українських високопосадовців.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв’ю: “У нашій Луганській області тривають дуже запеклі бої. Це важко. Але ситуація абсолютно стабільна і контрольована Збройними Силами України”.

Говорячи про лінію фронту з півночі на південь між Сватовим і Кремінною, Гайдай зазначив: “Рухатися там дуже складно, тому що окупанти підтягнули величезні запаси. І як я вже неодноразово казав — там все дуже ретельно заміновано, але як би це не було важко, крок за кроком, метр за метром, деокупація Луганської області йде”.

В цьому районі знаходяться чеченські сили, а також російські регулярні сили і ще дуже велика кількість мобілізованих. І їх постійно кидають у наступ. Величезна проблема в тому, що їх просто неймовірна кількість, тому кожен метр Луганської області здобути надзвичайно важко.

Гайдай заявив, що у ополченців Луганська та Донецька, які воюють з росіянами, низький моральний дух. “Вони бачать величезну кількість переповнених лікарень. Вони бачать величезну кількість трупів, які їм доводиться проходити, коли їх відправляють у наступ. Вони бачать, що ті, з ким вони вчора розмовляли, просто лежать, і ніхто їх не забирає”.

Українські війська протягом кількох тижнів намагалися просунутися до Кремінної, що дозволило б їм загрожувати підконтрольним Росії містам Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Але вважають, що вони все ще знаходяться за кілька кілометрів від міста.