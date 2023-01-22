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Просування ЗСУ на сході “дуже ускладнилося” після того, як росіяни підтягли резерви

22 Січня 2023 17:48
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Луганська область

На сході країни збройні сили контролюють поточні позиції, але «просуватися вперед дуже важко», оскільки росіяни підтягнули значні резерви.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українських високопосадовців.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в інтерв’ю: “У нашій Луганській області тривають дуже запеклі бої. Це важко. Але ситуація абсолютно стабільна і контрольована Збройними Силами України”.

Говорячи про лінію фронту з півночі на південь між Сватовим і Кремінною, Гайдай зазначив: “Рухатися там дуже складно, тому що окупанти підтягнули величезні запаси. І як я вже неодноразово казав — там все дуже ретельно заміновано, але як би це не було важко, крок за кроком, метр за метром, деокупація Луганської області йде”.

В цьому районі знаходяться чеченські сили, а також російські регулярні сили і ще дуже велика кількість мобілізованих. І їх постійно кидають у наступ. Величезна проблема в тому, що їх просто неймовірна кількість, тому кожен метр Луганської області здобути надзвичайно важко.

Гайдай заявив, що у ополченців Луганська та Донецька, які воюють з росіянами, низький моральний дух. “Вони бачать величезну кількість переповнених лікарень. Вони бачать величезну кількість трупів, які їм доводиться проходити, коли їх відправляють у наступ. Вони бачать, що ті, з ким вони вчора розмовляли, просто лежать, і ніхто їх не забирає”.

Українські війська протягом кількох тижнів намагалися просунутися до Кремінної, що дозволило б їм загрожувати підконтрольним Росії містам Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Але вважають, що вони все ще знаходяться за кілька кілометрів від міста.


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