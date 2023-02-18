Політика

“Пропоную, щоб усі почали думати”: Китай закликає до діалогу щодо “кризи” в Україні

18 Лютого 2023 18:14
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Директор офісу Центральної комісії закордонних справ Китаю Ван І під час виступу на Мюнхенської конференції з безпеки у Німеччині продовжує закликати до миру та діалогу, пише Reuters.

“Китай не стояв осторонь і не підливав масла у вогонь щодо кризи в Україні. Я пропоную, щоб усі почали спокійно думати, особливо друзі в Європі, про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб зупинити цю війну”, — сказав Ван.

Він також сказав, що є «деякі сили, які, здається, не хочуть успіху переговорів або скорого закінчення війни», не уточнивши, кого він має на увазі.

Китай викладе свою позицію щодо врегулювання української кризи в документі, в якому буде зазначено, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися, сказав Ван.

Відповідаючи на прохання запевнити аудиторію, що військова ескалація через Тайванську протоку неминуча, Ван сказав, що «сили незалежності» Тайваню несумісні з миром.


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