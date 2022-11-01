Програма “Україна”. Як Британія допомагає відбиватися від російських кібератак

Великобританія оприлюднила деталі програми допомоги Україні із захисту від російських хакерів – подробиці пакету допомоги на 6,35 млн фунтів раніше не розголошувалися з міркувань оперативної безпеки, але вони викладені у прес-релізі британського уряду.

Кіберпрограма під назвою “Україна” була запущена невдовзі після вторгнення Росії в лютому для захисту від кібератак, які стали все частішими. Лондон довгий час працював із Києвом над кіберзахистом, але саме після початку війни переключився на надання прямої допомоги.

У чому саме вона полягала? Наприклад, Великобританія допомагала державним органам України захищатися від хакерів, обмежувала доступ до життєво важливих мереж та критичної інфраструктури, а також постачала передове апаратне та програмне забезпечення для підтримки кібербезпеки, таке як брандмауери.

Як пише кореспондент BBC з питань безпеки Гордон Корера з посиланням на джерела в силових структурах, атаки російських хакерів відбувалися хвилями, і в другій половині минулого року почастішали, оскільки Москва готувалася до вторгнення.

Згідно з джерелами, наступна хвиля мала порушити роботу урядових міністерств України приблизно в січні та лютому.

У цей час Росія, ймовірно, не намагалася знищити телекомунікаційні та енергетичні мережі України, бо сподівалася використати їх у своїх цілях.

Повідомляється, що у перші місяці війни російські спецслужби намагалися використати бази даних у пошуках особистої інформації на рівні сіл, районів та міст. Таким чином російська розвідка, можливо, намагалася ідентифікувати та знайти українських чиновників.

Росія неодноразово відкидала звинувачення у кібератаках.