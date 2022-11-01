Техно

Програма “Україна”. Як Британія допомагає відбиватися від російських кібератак

1 Листопада 2022 15:32
7
хакер

Великобританія оприлюднила деталі програми допомоги Україні із захисту від російських хакерів – подробиці пакету допомоги на 6,35 млн фунтів раніше не розголошувалися з міркувань оперативної безпеки, але вони викладені у прес-релізі британського уряду.

Кіберпрограма під назвою “Україна” була запущена невдовзі після вторгнення Росії в лютому для захисту від кібератак, які стали все частішими. Лондон довгий час працював із Києвом над кіберзахистом, але саме після початку війни переключився на надання прямої допомоги.

У чому саме вона полягала? Наприклад, Великобританія допомагала державним органам України захищатися від хакерів, обмежувала доступ до життєво важливих мереж та критичної інфраструктури, а також постачала передове апаратне та програмне забезпечення для підтримки кібербезпеки, таке як брандмауери.

Як пише кореспондент BBC з питань безпеки Гордон Корера з посиланням на джерела в силових структурах, атаки російських хакерів відбувалися хвилями, і в другій половині минулого року почастішали, оскільки Москва готувалася до вторгнення.

Згідно з джерелами, наступна хвиля мала порушити роботу урядових міністерств України приблизно в січні та лютому.

У цей час Росія, ймовірно, не намагалася знищити телекомунікаційні та енергетичні мережі України, бо сподівалася використати їх у своїх цілях.

Повідомляється, що у перші місяці війни російські спецслужби намагалися використати бази даних у пошуках особистої інформації на рівні сіл, районів та міст. Таким чином російська розвідка, можливо, намагалася ідентифікувати та знайти українських чиновників.

Росія неодноразово відкидала звинувачення у кібератаках.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Листопада 2022 15:58
11

Терехов закликав харків’ян бути готовими до будь-якої ситуації в період холодів

1 Листопада 2022 15:44
16

Кабмін звільнив Вітренка
1 Листопада 2022 15:32
7

Програма “Україна”. Як Британія допомагає відбиватися від російських кібератак
1 Листопада 2022 14:57
24

Досі не вистачає напруги для повноцінної роботи харківських тепломереж
1 Листопада 2022 13:48
105

Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN

Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

усі думки