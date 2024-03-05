Суспільство

Процес подання заяви на оформлення субсидії через Дію спростили

5 Березня 2024 19:37
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дія
Ілюстративне фото / Getty Images

Зазначається, що раніше потрібно було 30 хвилин для оформлення субсидії на порталі. Тепер послугу можна отримати у три рази швидше, оскільки слід заповнити 7 полів замість 21. Більшість з документів автоматично підтягнеться з реєстрів.

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

Зазначається, що раніше потрібно було 30 хвилин для оформлення субсидії на порталі. Тепер послугу можна отримати у три рази швидше, оскільки слід заповнити 7 полів замість 21. Більшість з документів автоматично підтягнеться з реєстрів.


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