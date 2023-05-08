Президент провів чергове засідання Ставки

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в понеділок відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє його Офіс.

Учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Також було заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час.

Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ».

Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році.