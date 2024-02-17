Президент Чехії знайшов сотні тисяч снарядів для України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла запаси сотень тисяч артилерійських снарядів, які можна було б передати Україні протягом кількох тижнів за умови, що буде знайдено відповідне фінансування.

Павел вступив на Мюнхенській конференції з безпеки. За його словами, загалом у різних країнах на складах перебуває близько півмільйона снарядів 155 мм калібру і 300 тис. – 122 мм, передає ČTK.

Він зазначив, що їх можна було б придбати і передати Україні протягом кількох тижнів, якби вдалося забезпечити фінансування з боку США, Німеччини та Швеції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за заявою Праги, запаси відповідних боєприпасів є на складах Південної Кореї, Туреччини та ПАР.