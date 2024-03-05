Політика

Президент Чехії закликав до розширення форм допомоги Україні

5 Березня 2024 19:16
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україна, чехія
Петр Павел / Getty Images

Глава Чехії Петр Павел закликав до розширення форм допомоги ЗСУ, включно з можливою присутністю військ на території України.

Про це політик сказав 5 березня після зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Празі, передає Novinky.cz.

Павел під час виступу підкреслив, що мовиться не про відправлення бойових підрозділів, а про “небойову взаємодію”.

“Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не будемо обмежувати себе там, де це не потрібно”, — зазначив президент Чехії.

За словами політика, це ідентично, якщо бійці ЗСУ проходять навчання із західними інструкторами в Європі чи безпосередньо в Україні.

Павел наголосив, що Україна є суверенною державою і можлива навчальна місія не є порушенням жодних міжнародних правил.

“Від нас залежить, яку форму допомоги ми оберемо”, — додав президент.


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