Суспільство

Президент Чехії потрапив в аварію

24 Травня 2024 07:21
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чехія
Президент Чехії Петр Павел з мотоциклом / Фото: ČTK

Президент Чехії Петр Павел під час їзди на мотоциклі потрапив у аварію. 

Як повідомляє офіс президента Чехії, травми несерйозні.

“Президент отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження в Центральному військовому госпіталі в Празі”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, аварія сталася на закритій спортивній трасі.


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