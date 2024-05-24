Президент Чехії потрапив в аварію

Президент Чехії Петр Павел під час їзди на мотоциклі потрапив у аварію.

Як повідомляє офіс президента Чехії, травми несерйозні.

“Президент отримав травми під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують короткого спостереження в Центральному військовому госпіталі в Празі”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, аварія сталася на закритій спортивній трасі.