Президент Чехії: Постачання Заходом зброї, необхідної Україні, досі недостатнє

Президент Чехії Петр Павел заявив, що процес надання Україні озброєння відбувається повільно й у значно менших кількостях, аніж потрібно.

Про це політик повідомив на відкритті зборів командування чеською армією в Празі 21 листопада, передає видання České noviny.

Павела наголосив, що підтримка Заходу була “недостатньо масовою та швидкою”. При цьому, за словами президента, час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дав змогу Росії “добре підготуватися”.

“Постачання зброї, необхідної Україні для досягнення успіху, все ще гальмується і навіть зараз не досягає необхідного рівня. А українські солдати відчувають не лише зрозумілу втому, але й дедалі більше розчарування у підтримці Заходу”, — зазначив глава чеської держави.

Павел підкреслив, що війна Росії проти України несе із собою “великий ризик”, а саме втому від війни, яку відчувають не тільки сторони, що воюють, але й усі держави, які підтримують Київ.

“Це призведе до того, що зростатиме тиск на те, щоб закінчити конфлікт якоюсь угодою. Угода, якщо вона буде досягнута, звичайно, буде базуватися на реальній ситуації на полі бою”, — додав президент Чехії.