Прем’єр Румунії приїде до Києва

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку приїде до столиці України для підведення підсумків перемовин щодо експорта українського зерна в його країну.

Про це повідомляє Digi24.

Чолаку повідомив, що разом з кількома міністрами вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

“Думаю, ми завершимо усі дискусії щодо експорту на територію Румунії”, – зазначив прем’єр.

Він наголосив, що регулярно спілкується на цю тему з українським колегою Денисом Шмигалем та Єврокомісією. Крім того, на постійній основі відбувається діалог між міністрами з питань сільського господарства та міністрами економіки.