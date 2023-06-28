Прем‘єр Нідерландів заявив, що майбутнє України – в НАТО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі повинен дати чіткий сигнал, що майбутнє України – в Альянсі.

Про це пише RTL.

“Це буде вирішальний саміт. Ми повинні дати Україні чіткий сигнал на саміті, що її майбутнє, безперечно, в НАТО”, – сказав Рютте, якого цитує RTL.

Він також наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, щоб вона могла прогнати росіян зі своєї території і перемогти у своїй боротьбі.

Ця підтримка, за словами Рютте, включає двосторонні поставки зброї, а також гуманітарну і фінансову допомогу.

Також НАТО продовжить допомагати будувати сучасну українську армію, яка діє за стандартами НАТО і здатна протистояти загрозам з боку Росії, запевнив прем’єр Нідерландів.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.