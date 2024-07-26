Премія олімпійському чемпіону з Харківщини складатиме мільйон гривень

На літніх Олімпійських іграх 2024 Харківщину представлятимуть 8 спортсменів. Про це повідомили під час брифінгу заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха та начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.
Відсьогодні, 26 липня, і до 11 серпня у столиці Франції пройдуть ігри ХХХІІІ Олімпіади. Париж, який вже двічі приймав Олімпійські ігри, знову стане центром світового спорту.
«140 українських спортсменів у 26 видах спорту візьмуть участь в Олімпійських іграх. Безумовно, ми хочемо вам розповісти про харків’ян і харків’янок, які представляють нашу область», – зазначив Роман Семенуха.
Зокрема, Харківщину представлятимуть 8 спортсменів у 6 видах спорту:
- Поліна Бугрова – бадмінтон;
- Айдер Абдураімов – бокс;
- Катерина Павленко – брейкінг;
- Анна Пономаренко – брейкінг;
- Каміла Конотоп – важка атлетика;
- Владислава Алексієва – артистичне плавання (синхронне);
- Марина Алексієва – артистичне плавання (синхронне);
- Еліна Світоліна – теніс.
Варто відмітити, що саме харківʼянка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024.
За словами начальника управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтина Ананченка, Харківська обласна військова адміністрація активно підтримує своїх спортсменів. З 1 січня 2024 року 28 спортсменів-кандидатів отримують щомісячну стипендію, а премії за перемоги на Олімпіаді значно зросли.
«Нам вдалося підвищити премії для спортсменів зі 200 тисяч до 1 мільйона за перше місце на Олімпійських іграх. Також спортсмени, які отримали олімпійську ліцензію, завдяки Національному олімпійському комітету також отримують по 100 тисяч гривень», – заявив Костянтин Ананченко.