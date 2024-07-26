Премія олімпійському чемпіону з Харківщини складатиме мільйон гривень

На літніх Олімпійських іграх 2024 Харківщину представлятимуть 8 спортсменів. Про це повідомили під час брифінгу заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха та начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.

Відсьогодні, 26 липня, і до 11 серпня у столиці Франції пройдуть ігри ХХХІІІ Олімпіади. Париж, який вже двічі приймав Олімпійські ігри, знову стане центром світового спорту.

«140 українських спортсменів у 26 видах спорту візьмуть участь в Олімпійських іграх. Безумовно, ми хочемо вам розповісти про харків’ян і харків’янок, які представляють нашу область», – зазначив Роман Семенуха.

Зокрема, Харківщину представлятимуть 8 спортсменів у 6 видах спорту:

Поліна Бугрова – бадмінтон;

Айдер Абдураімов – бокс;

Катерина Павленко – брейкінг;

Анна Пономаренко – брейкінг;

Каміла Конотоп – важка атлетика;

Владислава Алексієва – артистичне плавання (синхронне);

Марина Алексієва – артистичне плавання (синхронне);

Еліна Світоліна – теніс.

Варто відмітити, що саме харківʼянка Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024.

За словами начальника управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтина Ананченка, Харківська обласна військова адміністрація активно підтримує своїх спортсменів. З 1 січня 2024 року 28 спортсменів-кандидатів отримують щомісячну стипендію, а премії за перемоги на Олімпіаді значно зросли.

«Нам вдалося підвищити премії для спортсменів зі 200 тисяч до 1 мільйона за перше місце на Олімпійських іграх. Також спортсмени, які отримали олімпійську ліцензію, завдяки Національному олімпійському комітету також отримують по 100 тисяч гривень», – заявив Костянтин Ананченко.