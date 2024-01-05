Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ обстріляла Харків

Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет”, – йдеться в повідомленні.

Мета слідчої дії – перевірити версію про виробництво зазначених ракетних боєприпасів за межами РФ.

Відомості, отримані під час додаткового огляду, буде надано експертам для проведення комплексної судової вибухотехнічної, вибухотехнічної, військової експертиз.

Зазначається, що огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних сил Харківського національного університету імені Івана Кожедуба.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.