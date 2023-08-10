Суспільство

Пожежі знищили всю заповідну зону на окупованому Джарилгачі

10 Серпня 2023 20:50
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пожежа, херсонщина

Майже тиждень триває пожежа на Джарилгачі на Херсонщині – вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. 

Про це повідомила директорка НПП “Джарилгацький” Ірина Сабашенко в коментарі для “Суспільне“.

За словами  директорки Національного природного парку “Джарилгацький”, вогнем знищено заповідну зону, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

“Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші”.

Як повідомила “Суспільному” жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, говоритьдиректорка нацпарку. Тамариксові зарослі потребують від 15-30 років.

“Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо”.

На початку серпня у Джарилгацькому національному природному парку виникла пожежа, загорілася найцінніша степова ділянка на острові Джарилгач.

Російські військові засипали перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини піском для його використання у військових цілях. Це загрожує екосистемі острова та його акваторії. Там армія РФ облаштувала військовий полігон.


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