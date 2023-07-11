Суспільство

Поїхали по чорниці: у лісі на Житомирщині автомобіль підірвався на міні

11 Липня 2023 14:42
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вибух, міна, житомир

На міні підірвалась машина в прикордонній зоні Житомирської області. Трагедія сталась у лісовому масиві поблизу села Рудні-Хочинської.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Житомирській області.

Родина, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками, поїхала на власному авто на заміновану територію до лісового масиву збирати чорниці.

Поліція зазначає, що перед знаком “В’їзд заборонено” та “Стоп міни!” чоловік висадив свою сім’ю та піднявши шлагбаум поїхав далі. На ґрунтовій дорозі на забороненій території авто натрапило на міну, яка здетонувала. Внаслідок вибуху 23-річний водій загинув на місці.

У поліції закликають жителів області дотримуватися правил безпеки. 

“Зокрема, на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які за 20 км від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, закриті водойми, що розташовані поруч об’єктів критичної інфраструктури”, – написано у повідомленні. 


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