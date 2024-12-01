Повстанці захопили зброю і техніку на авіабазі під Алеппо

Повстанці захопили зброю і військову техніку, включно із ЗРПК «Панцир» і ЗРК «С-200», на авіабазі Квайріс під Алеппо, другому за чисельністю місті Сирії. Про це повідомили арабомовні та турецькі ЗМІ, а також російські навколовоєнні Telegram-канали.

Подробиці захоплення

За даними джерел, ополченці «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) взяли під контроль збройову кімнату з боєприпасами, стрілецькою зброєю і бронетехнікою. Серед захоплених об’єктів опинилися вертоліт Мі-8, навчально-бойовий літак L-39 і ЗРПК «Панцир». На тлі останнього повстанці зробили колективне фото, а також опублікували відео з кабіни літака.

Ситуація в Алеппо

Обстановка в Алеппо залишається вкрай складною. Раніше протурецькі сили, які об’єднують, зокрема, сирійську опозицію, без значного опору з боку урядових військ Башара Асада захопили десятки населених пунктів, включно з Алеппо. Однак у місті продовжують чинити опір місцеві курди.

Район Шейх Максуд, населений переважно курдами, залишається під їхнім контролем. Бійці ХТШ поки що уникають прямих зіткнень з курдськими силами, побоюючись великих втрат.

Заклик курдів до опору

Курдські Загони самооборони закликали всіх жителів Сирії – арабів, курдів, вірмен, ассірійців, черкесів і туркменів – вступити до лав Сирійських демократичних сил. У їхньому зверненні йдеться про необхідність захистити країну від загроз, що виходять як від «Ісламської держави», так і від політики Туреччини.

Ситуація в Хамі

У відповідь на наступ бойовиків сирійська армія направила додаткові сили в місто Хама. Раніше поширювана інформація про захоплення околиць міста бійцями ХТШ і сирійської опозиції виявилася недостовірною.