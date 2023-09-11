Політика

“Повернення до адмінкордонів 1991 року”, – Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

11 Вересня 2023 11:03
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буданов, гур

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував завершення війни в Україні і назвав єдиний можливий варіант.  

Про це очільник ГУР сказав під час обговорення на “Ялтинській  Європейській Стратегії”.

“Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя. Прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами і ударами безпілотників буде продовжуватись.  Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років”, – наголосив Кирило Буданов.


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