Суспільство

Потрібно готуватися до посилення атак на міста України, – Столтенберг

28 Листопада 2023 14:23
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столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність підготовки до посилення атак росіян на українські міста. Про це він повідомив на брифінгу у Брюсселі.

За його словами, союзники розглянуть ситуацію в Україні, де йдуть інтенсивні бої вздовж усієї лінії фронту.

“І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об’єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни – члени НАТО й надалі підтримували Україну”, – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що Сили оборони завдають росіянам серйозних втрат у наступі та відвоювали вже 50% окупованих територій.

“Це велика перемога для України. Росія слабша в політичному, економічному та військовому відношенні, ніж до війни”, – сказав чиновник.


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