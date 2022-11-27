Політика

Потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для Європи, – Орбан

27 Листопада 2022 10:48
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий прихильністю до Кремля й тим, що перекладав провину за війну на Захід, заявив, що потрібно подбати про те, аби Україна залишалась суверенною державою, щоб Росія не могла становити загрози для Європи.

Як повідомляє “Європейська правда”, його заяву наводить 24.hu. Орбан сказав про це, виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об’єднання християнських демократів  (CDI), де він є віцепрезидентом. 

Говорячи про політичну ситуацію у Європі, Орбан заявив про низку одночасних викликів – війну в Україні, економічну кризу, нелегальну міграцію і “поширення західної неомарксистської ідеології”. 

Щодо війни Орбан сказав, що Європа об’єднана з приводу того, що є її ціллю і найважливіше, щоби Росія не становила загрози для Європи – “для чого нам потрібна суверенна Україна”. 

Водночас, він продовжив нарікання на європейські санкції проти Росії, зауважуючи, що потрібно уникнути рецесії, а високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють це завдання для країн Центрально-Східної Європи.


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