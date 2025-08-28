Послу Угорщини вручили ноту протесту через заборону на в’їзд “Мадяру”

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини у Києві та вручило йому ноту протесту через заборону на в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний “Мадяр”).
Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.
“Угорського посла викликали до МЗС. Йому вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків”, – написав Сибіга у соцмережі Х.
Раніше, 28 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Роберту Бровді заборонили в’їзд через його причетність до атак на нафтопровід “Дружба”.