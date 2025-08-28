        Політика

        Послу Угорщини вручили ноту протесту через заборону на в’їзд “Мадяру”

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 19:41
        Глава МЗС України Андрій Сибіга / Фото: МЗС України
        Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини у Києві та вручило йому ноту протесту через заборону на в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний “Мадяр”).

        Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.

        “Угорського посла викликали до МЗС. Йому вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків”, – написав Сибіга у соцмережі Х.

        Раніше, 28 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Роберту Бровді заборонили в’їзд через його причетність до атак на нафтопровід “Дружба”.


