Послу Угорщини вручили ноту протесту через заборону на в’їзд “Мадяру”

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини у Києві та вручило йому ноту протесту через заборону на в’їзд командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний “Мадяр”).

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Реклама

Реклама

“Угорського посла викликали до МЗС. Йому вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в’їзд до країни його предків”, – написав Сибіга у соцмережі Х.

The Hungarian ambassador has been summoned to @MFA_Ukraine.



He was given a protest note in response to Hungary's discrimination against the Hungarian minority in Ukraine, particularly our Hungarian-descent defender who was banned from entering the country of his ancestors.



We… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 28, 2025

Раніше, 28 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Роберту Бровді заборонили в’їзд через його причетність до атак на нафтопровід “Дружба”.