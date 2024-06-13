Політика

Понад 50 нардепів звернулися до КС щодо перерахунку пенсій обранцям
13 Червня 2024 21:14
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До Конституційного суду надійшло подання щодо питання перерахунку пенсій колишнім народним обранцям I-VII та VIII скликань, повноваження котрих почалися до 1 жовтня 2017 року.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на заяву КС.

Підписали подання 56 нардепів, зокрема, колишній голова Донецької обладміністрації підприємець Сергій Тарута (Батьківщина), ексголова адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Сергій Льовочкін, футбольний функціонер Григорій Суркіс, ексголова Одеської ОДА Микола Скорик та підприємець Суто Мамоян (екс-ОПЗЖ), юристка Анна Скороход (За майбутнє) та громадська діячка Грищенко Тетяна (Слуга народу).

Заявляється, що прийнятому у 2017 році законі було внесено зміни, котрі позбавили нардепів-пенсіонерів права на перерахунок пенсійного забезпечення через підвищення зарплат чинних народних обранців.

У такий спосіб, вважають автори подання, були обмежені конституційні права та свободи – стверджують, що це не відповідає Конституції.

У законі про статус нардепа норми щодо перерахунку пенсій безперервно діяли з 2000 по 2017 рік – відповідно, вважають автори, це була законна підстава для формування в обранців правомірних очікувань щодо своєї пенсії. Зокрема, щодо права на перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням заробітної плати чинних народних обранців.

До змін від 2017-го нардепи мали право отримувати 60% від зарплати чинного депутата (сюди входили доплати та надбавки). Проте після змін перегляд пенсій не робився відповідно до збільшення зарплати депутатів – була лише індексація, зазначають автори документа.

Натомість за законом 2017 року фактично перерахунок пенсій нардепам було скасовано – й положення з нього не гарантують належним чином їх права у пенсійному забезпеченні, а також суперечать низці міжнародно-правових документів, заявляється у поданні.

За підрахунками позивачів (з урахуванням померлих нардепів) наразі право на перерахунок пенсій отримають “лише біля 1100 народних депутатів І-VIII скликань”.

“Голий” оклад нардепів у 2024 році становить 30 280 грн (без доплат за посади у комітетах чи керівництві парламенту), повідомляли в апараті Верховної Ради.

60% від окладу становить 18 168 грн. Середній розмір пенсії в Україні на квітень 2024 року становить 5 743 грн, повідомляв Пенсійний фонд.


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