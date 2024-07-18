Спорт

Понад 30 “нейтральних” спортсменів виступлять на Олімпіаді-2024
18 Липня 2024 16:25
читать на русском →
олімпіада
Російський тенісист Даніїл Мєдвєдєв / Фото: AP

Міжнародний олімпійський комітет визначився з переліком “нейтральних” спортсменів з паспортами РФ та Білорусі, що зможуть виступити на Іграх-2024 у Парижі.

Росіяни упродовж відбіркового циклу здобували ліцензії у восьми видах спорту, білоруси — в 11, повідомляє “Суспільне”.

Аби отримати запрошення на Ігри-2024, вони мали пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності, позаяк виступатимуть у Парижі під прапором “нейтральних атлетів”, виключно в особистих турнірах.

15 атлетів з паспортами РФ змагатимуться у Франції у п’яти видах спорту: велоспорті, стрибках на батуті, веслуванні на байдарках і каное, плаванні та тенісі, де вони матимуть найбільшу чисельність — сім спортсменів у чоловічому та жіночому турнірах.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Липня 2024 15:41

Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії
18 Липня 2024 17:13

Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду
18 Липня 2024 17:04

Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією
18 Липня 2024 16:51

Рада підтримала ідею про дозвіл корупціонерам відкупитися: що не так з законопроєктом №11340
18 Липня 2024 16:02

Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки