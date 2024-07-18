Понад 30 “нейтральних” спортсменів виступлять на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет визначився з переліком “нейтральних” спортсменів з паспортами РФ та Білорусі, що зможуть виступити на Іграх-2024 у Парижі.

Росіяни упродовж відбіркового циклу здобували ліцензії у восьми видах спорту, білоруси — в 11, повідомляє “Суспільне”.

Аби отримати запрошення на Ігри-2024, вони мали пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності, позаяк виступатимуть у Парижі під прапором “нейтральних атлетів”, виключно в особистих турнірах.

15 атлетів з паспортами РФ змагатимуться у Франції у п’яти видах спорту: велоспорті, стрибках на батуті, веслуванні на байдарках і каное, плаванні та тенісі, де вони матимуть найбільшу чисельність — сім спортсменів у чоловічому та жіночому турнірах.