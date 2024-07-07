Суспільство

Помер продюсер “Титаніка” та “Аватару”
7 Липня 2024 13:04
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кіно
Джеймс Кемерон (праворуч) і Джон Ландау тримають "Оскар" за найкращий фільм "Титанік" на 70-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" в залі Shrine Auditorium в Лос-Анджелесі, 23 березня 1998 / Фото AP Photo

Американський кінопродюсер Джон Ландау, який працював над картиною «Титанік» та двома частинами «Аватара», помер у віці 63-х років, повідомляє Associated Press.

Родина Ландау оголосила про його смерть у суботу. Причина смерті митця названа не була.

Він народився 23 липня 1960 року у Нью-Йорку у родині кінопродюсерів Елі та Еді Ландау. У 1970-х сім’я переїхала до Лос-Анджелеса.

Кар’єра Ландау почалася у 1980-х роках, коли він працював як менеджер із виробництва. Поступово він просунувся кар’єрними сходами, працюючи спів продюсером фільмів «Люба, я зменшив дітей» та «Дік Трейсі».

Ландау відомий своєю співпрацею із канадським кінорежисером Джеймсом Кемероном. Спільна робота призвела до трьох номінацій на «Оскар» і перемоги у категорії «Найкращий фільм» за картину «Титанік» 1997 року. Крім цього, Ландау і Кемерон створили одні з найбільш відомих блокбастерів в історії кіно, серед яких «Аватар» та його продовження «Аватар: Шлях води».

«Його спадщина – це не лише спродюсовані ним фільми, а й особистий приклад, який він подавав, – незламний, турботливий, інклюзивний, невтомний, проникливий і абсолютно унікальний», – сказав Кемерон.

Ландау у 29 років був призначений виконавчим віцепрезидентом із художніх фільмів компанії 20th Century Fox. Це дозволило йому курувати головні картини, серед яких серія фільмів «Сам удома», «Місіс Даутфайр» та «Правдива брехня».

У кінопродюсера залишилися дружина Джулі та їх сини Джеймі та Джоді.


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