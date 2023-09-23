Помер колишній президент Італії Джорджо Наполітано

Колишній президент Італії Джорджо Наполітано помер у віці 98 років, повідомило італійське агентство ANSA. Джорджо Наполітано обіймав посаду глави держави з 2006 по 2015 рік і пішов у відставку достроково, за віком – тоді йому було 89 років. 2013 року Наполітано став першим в історії Італійської Республіки переобраним президентом.

Він був активним прихильником “італійського шляху до соціалізму” та єврокомунізму. Після розпуску ІКП брав участь у трансформації структури компартії у Демократична партія лівих сил, а потім – у партію Лівих демократів.

Джорджо Наполітано був членом Комуністичної партії Італії, в роки Другої світової війни брав участь у русі Опору.

Останніми роками його здоров’я помітно погіршилося. У 2018 та 2022 роках він переніс серйозні операції.

Наполітано протягом кількох місяців перебував в одній із римських клінік. Останніми днями його здоров’я погіршилося, ставши критичним у вівторок. У середу італійські ЗМІ повідомили про відключення пацієнта від апарату вентиляції легень.