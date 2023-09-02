Помер харківський актор та волонтер Михайло Кабанов

У віці 44 років помер харківський актор, волонтер та ексучасник гурту «Оркестр Че» Михайло Кабанов.

Про це повідомив близький друг родини та колега Кабанова Михайло Озеров, пише Суспільне.

Озеров каже, більше інформації про обставини смерті та прощання з Михайлом Кабановим близькі та друзі оприлюднять згодом.

Михайло Кабанов народився у 1979 році. Був актором, учасником арт-рок-гурту “Оркестр Че”, який створив разом з Олегом Кадановим та Сергієм Савенком у 2002-му році. Пізніше став співзасновником й артдиректором харківського рок-пабу “Стіна”.