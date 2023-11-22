Помер актор, заслужений артист України Олександр Крижанівський

У віці 66 років помер актор, режисер, директор-художній керівник Київського академічного театру на Печерську Олександр Крижанівський.

Про це повідомив «Театр на Печерську».

«Сьогодні ми осиротіли… Наш Олександр Володимирович помер. Висловлюємо найглибші співчуття дружині, Тамарі Олександрівні та сину Володимиру», — йдеться у повідомленні.

Син актора, Володимир, повідомив, що той помер ввечері 21 листопада від інфаркту та супутніх ускладнень.

У 2018 році Олександр Крижанівський отримав звання «Заслужений артист України». У його доробку — десятки режисерських робіт, понад 60 ролей у фільмах і серіалах, а також театральних виставах. Зокрема його можна побачити у серіалах «Повернення Мухтара», «Нюхач-2» тощо.

Печерська райадміністрація Києва розповіла, що у 2000 році було створено Новий драматичний театр на Печерську, до акторського складу якого увійшов весь курс професора, актора Миколи Рушковського. А керівником та режисером театру став Олександр Крижанівський.

Як зазначається, з початку повномасштабного вторгнення росії Крижанівський разом з акторами театру приєднався до роботи гуманітарного штабу Печерського району. Разом з тим він надав постійну допомогу в/ч 3066 Нацгвардії України, яка у березні 2022 несла вахту на блокпостах Печерського району.

«Олександр Крижанівський за власні кошти забезпечував їх харчами, кариматами та іншими нагально потрібними речами. Актори театру під керівництвом Крижанівського у час воєнного стану вели активну діяльність з підняття бойового духу військових та населення», — зазначили у Печерській райадміністрації.