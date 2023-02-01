Суспільство

Поляки беруться навчити українських танкістів воювати на “леопардах” за 5 тижнів

1 Лютого 2023 08:27
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зброя

Польські інструктори хочуть скоротити час навчання українських танкістів використанню німецьких танків Leopard 2 до п’яти тижнів замість 10 стандартних, повідомило агентство Reuters.

Командувач центром підготовки танкістів у Свентошуві на південному заході Польщі Мацей Банашиньський сказав агенції, що прискорити навчання розраховують завдяки підвищенню інтенсивності тренувань, залученню додаткових інструкторів та відмові від вихідних.

Хоча поки що це офіційно не підтверджено, журналісти припускають, що навчання українських танкістів відбуватиметься саме у Свентошуві. Місцевий центр – один із трьох, що готують танкістів воювати на танках “Леопард”. Решта два розташовані в Німеччині та Швейцарії. Центр у Свентошуві оснащений симуляторами, у ньому можуть одночасно проходити підготовку 14 танкових екіпажів із чотирьох осіб.


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